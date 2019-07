Stopp von Plänenen für Luxushotel an Füssener Festspielhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Füssen (dpa/lby) - Im Streit um einen Hotelneubau am Festspielhaus in Füssen hat der Investor überraschend die Pläne auf Eis gelegt. Es sei keine Einigung mit den Gegnern des Projekts, darunter der Bund Naturschutz in Bayern, möglich gewesen, teilte Festspielhaus-Inhaber Manfred Rietzler am Mittwoch mit. Die Naturschützer hatten kritisiert, dass der Bau des Luxushotels in einem bestehenden Landschaftsschutzgebiet hätte entstehen sollen.

Die Zukunft des Theaterbaus am Forggensee gegenüber des Schlosses Neuschwanstein ist damit unklar. "Es läuft jetzt erst einmal weiter wie geplant", sagte Sprecherin Anne Roth. Für 2020 soll der Spielplan allerdings aus Spargründen ausgedünnt werden.

Rietzler machte aber auch klar, dass er die Verluste des Festspielhauses nicht auf Dauer auffangen werde. Mit dem Bau eines Kongresshotels wollte er das defizitäre Festspielhaus aus den roten Zahlen führen. Wie hoch die Verluste konkret sind, dazu macht der Investor keine Angaben. Die früheren Betreibergesellschaften des Musical-Theaters mussten bereits mehrfach Insolvenz anmelden.