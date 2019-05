"Wie wollen wir leben?": Schauspiel schaut nach vorn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Schauspiel Frankfurt nimmt in der kommenden Spielzeit unsere Zukunftsvisionen ins Visier und sprengt die Gattungsgrenzen. Intendant Anselm Weber und sein Team kündigten am Dienstag unter anderem eine Oper für Schauspieler und Sänger und einen brasilianischen Star-Choreografen an. "Morgen ist heute - wie wollen wir leben?" lautet das Motto der Spielzeit 2019/20. Unter den 26 Premieren sind zehn Uraufführungen.

Die Spielzeit beginnt mit einem Stück aus den 1930er Jahren, in dem die Hauptfigur nicht spricht ("Yvonne, die Burgunderprinzessin" von Witold Gombrowicz). Aus dem Gastland der Buchmesse, Norwegen, kommt ein Stück, in dem Eltern den Tod ihres Sohnes überwinden müssen - bis er wieder auftaucht, um dann immer schneller zu verschwinden und zurückzukehren ("Wieder da" von Fredrik Brattberg).

Bruno Beltrao aus Brasilien gastiert mit seinem gefeierten Tanzensemble Grupo de Rua. Die italienische Komponistin Lucia Ronchetti hat Dantes "Inferno" verarbeitet, das Schauspiel verspricht "spektakuläre Klanglandschaften" und "entfesselte Bilderwelten". Auf dem Plan steht auch eine Neufassung des Salzburger-Festspiele-Klassikers "Jedermann".

Zwei langjährige Projekte münden ins Finale: Das Projekt "All Our Futures" endet mit der Uraufführung eines Stückes, das 160 Jugendliche zweieinhalb Jahre lang erarbeitet haben. Und in der Serie "Stimmen einer Stadt" werden die letzten drei Teile uraufgeführt - zum Abschluss werden alle neun "Monodramen", die Autoren über Frankfurt geschrieben haben, an einem Wochenende gezeigt.