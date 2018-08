Frankfurter Schauspiel will noch mehr junge Leute erreichen

18. August 2018 09:13 Theater - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Schauspiel will sich noch stärker in der Stadt verankern und junge Menschen ansprechen. "Theater darf sich nicht als Elfenbeinturm verstehen, sondern muss in die Stadt hinausgehen", sagte Intendant Anselm Weber der Deutschen Presse-Agentur. Er beginnt mit seinem Ensemble im September seine zweite Spielzeit.

Unter Weber hat das Schauspiel in der vergangenen Saison eine Rekordauslastung von 91 Prozent erreicht. 45 000 der Besucher sind der Statistik zufolge Schüler und Studenten. Das Schauspiel hat Ende 2017 das Projekt "All our Futures" gestartet, das Weber zufolge für ein Stadttheater einzigartig ist. 200 Jugendliche aus allen sozialen Schichten erarbeiten eine Aufführung, die im Jahr 2020 auf die große Bühne im Schauspiel kommt.

Trotz digitaler Medien wie Facebook Oder Instagram sei Theater "als letzter analoger Ort" der Kultur für die junge Generation weiter attraktiv, sagte Weber. Dank des Einsatzes von moderner Bildsprache seien Inszenierungen am Schauspiel wie etwa Shakespeares "Romeo und Julia" oder Büchners "Woyzeck" bei Jüngeren ein großer Erfolg gewesen.

In der neuen Spielzeit setzt das Schauspiel den Schwerpunkt auf zeitgenössische Stoffe. 24 Premieren sind geplant, davon neun Uraufführungen. Generell habe Theater auch eine soziale Verantwortung für die Integration der Gesellschaft, sagte Weber. Dies sei von der Kultur in den vergangenen Jahren zum Teil "sträflich" vernachlässigt worden.