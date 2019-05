Wasserschaden im Duisburger Theater: Ausmaß noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Duisburg (dpa/lnw) - Einen Monat nach dem massiven Wasserschaden am Duisburger Theater wird der Umfang weiter untersucht. Die Prüfung dauere an, sagte Karoline Hoell, die Leiterin der Kulturbetriebe Duisburg, am Dienstag in Düsseldorf.

Bei Wartungsarbeiten waren am 5. April aus der Sprinkleranlage rund 80 000 Liter Wasser im Theater ausgeströmt. Die Massen hatten die Bühne überschwemmt. Der Zuschauerraum mit über tausend Plätzen sei nicht betroffen, sagte Hoell. Der Schaden werde die Millionengrenze überschreiten.

Seitdem kann das große Haus nicht bespielt werden. Nur zwei kleinere Spielstätten können genutzt werden. Ballettaufführungen fallen aus. Opern werden ohne Bühnenbild in der Mercatorhalle aufgeführt.

"Wir haben die Hoffnung, dass wir in begrenztem Umfang im Juni spielen können", sagte Christoph Meyer, der Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein, bei der Präsentation des Spielplans. Die Oper besteht seit langem als Theatergemeinschaft der Städte Duisburg und Düsseldorf. Wegen ähnlicher Maße können die Opern- und Ballettproduktionen auf der Bühne in Düsseldorf und in Duisburg gezeigt werden.