Staatsschauspiel Dresden plant zehn Uraufführungen

Dresden (dpa) - Das Dresdner Staatsschauspiel plant für die kommende Spielzeit 25 Premieren, darunter 10 Uraufführungen. Dazu gehört die Bühnenversion des Romans "Mit der Faust in die Welt schlagen" nach dem Roman des Görlitzers Lukas Rietzschel, wie Intendant Joachim Klement am Mittwoch im Schauspielhaus sagte. Sie sei Teil eines Programms zum 30. Jubiläum der Friedlichen Revolution. Für die zu Ende gehende Saison verzeichnet das Theater ein Besucher- und Einnahmeplus. Insgesamt stehen 208 000 Besucher zu Buche und damit 20 000 mehr als in der Vorsaison. Die Einnahmen liegen um 600 000 Euro über denen der vorherigen Spielzeit.