Dresdner Inszenierung zu Theaterfestival eingeladen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Die Puppentheaterinszenierung "Besuchszeit vorbei" des tjg. theater junge generation geht im Mai 2019 zum "Augenblick mal!"-Festival nach Berlin. Das Stück für Jugendliche ab 16 Jahren des israelischen Regisseurs Ariel Doron gehört zu zehn impulsgebenden Produktionen, die zu dem einzigen und bedeutendsten deutschen Festival des Theaters für junges Publikum eingeladen wurden, wie die Dresdner Bühne am Dienstag mitteilte. In "Besuchszeit vorbei" geht es um das Töten in seiner Willkür, Zufälligkeit und Zwangsläufigkeit.

Doron studierte in Jerusalem und Tel Aviv Figurenspiel und Film und tourt mit international vielbeachteten Produktionen auf Festivals in Europa und Asien. Seine Dresdner Inszenierung wurde aus 168 Stücken der vergangenen beiden Spielzeiten bundesweit ausgewählt. Bei dem Festival 2019 (7. bsi 12. Mai) werden Inszenierungen von Bühnen aus acht Bundesländern gezeigt, die Genderfragen, Fremdheit, Populismus, Rassismus und Demokratie thematisieren.