Acht junge Regiehandschriften bei Fast Forward 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Das europäische Festival für junge Regie Fast Forward geht nach erfolgreicher Premiere 2017 in Dresden im November in die zweite Runde an der Elbe. Theaterfreunde können acht junge Regiehandschriften aus Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich, Litauen und Portugal kennenlernen, wie das Staatsschauspiel Dresden am Mittwoch mitteilte. Sie zeigten, wie und warum das Theater für junge Künstler das Mittel der Wahl ist für ihre Themen, Positionen und Sehnsüchte, für ihren Einspruch und ihre Bekenntnisse.

Fast Forward (15. bis 18. November) wolle als Plattform für eine junge Generation in einem politisch ungemütlichen Europa auch Ort der Begegnung und länderübergreifenden Vernetzung sein. Künstler, Publikum, Fachleute und Studenten sollen ins Gespräch kommen.

Fast Forward 2018 umfasst 16 Vorstellungen in vier Tagen und Theater in verschiedenen Sprachen mit deutschen und englischen Untertiteln sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das 2011 am Staatstheater Braunschweig (Niedersachsen) initiierte, einmalige Festival zur Nachwuchsförderung im europäischen Theater zeigt die kulturelle Vielfalt Europas in den künstlerischen Ansätzen und Themen junger Theaterschaffender. Intendant Joachim Klement hatte das jährliche Festival 2017 beim Wechsel nach Dresden mitgebracht.