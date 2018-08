Umfrage: Schauspiel Dortmund ganz oben in der Kritikergunst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Schauspiel Dortmund steht in der Gunst der Kritiker in Nordrhein-Westfalen ganz oben: In einer Umfrage der "Welt am Sonntag" wählten drei von acht Rezensenten das Dortmunder Schauspiel zum NRW-Theater des Jahres. Damit belegt die seit 2010 von Intendant Kay Voges geführte Bühne in der Umfrage zum dritten Mal hintereinander den Spitzenplatz - ein Theater-Hattrick. Die Kritiker bewerteten die Inszenierungen der vergangenen Spielzeit an nordrhein-westfälischen Theatern. Dortmund punktete auch in der Kategorie "Beste Inszenierung nach 1945".