Daniel Cohen wird neuer Generalmusikdirektor in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Neuer Generalmusikdirektor des Staatstheaters Darmstadt wird der israelische Dirigent Daniel Cohen. Dies teilte das hessische Kunstministerium am Dienstagabend in Wiesbaden mit. Der 34-Jährige wird Nachfolger des in diesem Sommer ausgeschiedenen Will Humburg. Cohen, der sein Amt im Oktober antritt, erhält einen Vertrag über zunächst fünf Spielzeiten.

Cohen zähle zu den "großen Talenten seiner Generation", begründete Kunstminister Boris Rhein (CDU) die Entscheidung für den jungen Künstler. Er könne eine Ära prägen. Als ausgebildeter Geiger war Daniel Cohen über viele Jahre Mitglied des West-Eastern Divan Orchestra von Daniel Barenboim. Später führten ihn Engagements als Dirigent an zahlreiche Opernhäuser in verschiedenen Ländern.