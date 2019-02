Nach-Merkel-Ära wird zum Theaterspektakel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Was passiert, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel die politische Bühne verlässt? Die Bremer Shakespeare Company lässt die noch amtierende Kanzlerin bei der Uraufführung "Angela I." im Theater am Leibnizplatz an diesem Donnerstag (28.2.) auf ihren einstigen Fahrer treffen. Auf einer Bühne mit chaotischen Riesenbauklötzen macht er Selfies und skurrile Komplimente. Ihr Gesicht wirke jetzt renaturiert wie blühende Landschaften.

"Mir geht es nicht um eine Merkel-Verteufelung", sagte Autorin Katja Hensel während der Proben der Deutschen Presse-Agentur: "Mich interessiert die Ohnmacht in der Macht." Politikverdrossenheit in der Bevölkerung, Parteigrößen als Umfrage-Sklaven, Hassmails - das seien ihre Themen. "Die Leute wollen Raute, Raute, die runter gezogenen Mundwinkel. Wir wollen Fiktion und Theater", ergänzte Merkel-Darstellerin Silke Buchholz.