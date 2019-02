Land und Kommunen: Vertrag für Theater und Orchester

14. Februar 2019 18:15 Theater - Brandenburg an der Havel

Brandenburg/Havel (dpa/bb) - Die Brandenburger Landesregierung und mehrere Kommunen wollen in der kommenden Woche die neue Finanzierung großer Theater und Orchester in Brandenburg/Havel vertraglich besiegeln. Das teilte das Kulturministerium am Donnerstag mit. Das Land übernimmt ab diesem Jahr mit 34 Millionen Euro pro Jahr die Hälfte der Finanzierung, die Kommunen tragen 20 Prozent, hinzu kommen 30 Prozent aus dem Finanzausgleich von Land und Kommunen.

Dabei geht es um das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt und das Kleist Forum Frankfurt in Frankfurt (Oder), die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), das Piccolo-Theater Cottbus, das Brandenburger Theater mit Orchester, die neue Bühne Senftenberg sowie die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Bisher gab es unterschiedliche Finanzierungsvereinbarungen.

Die Neuerung ist nach Angaben von Kulturministerin Martina Münch (SPD) bundesweit einmalig und gibt den Theatern und Orchestern Planungssicherheit. Potsdam ist nicht dabei, weil die finanzielle Ausstattung durch die Stadt nach Angaben des Ministeriums besser ist als in den anderen Kommunen.