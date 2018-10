Preis der deutschen Theaterverlage geht nach Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Theater&Philharmonie Thüringen mit Spielstätten in Gera und Altenburg wird mit dem diesjährigen Preis der deutschen Theaterverlage ausgezeichnet. Eine über Jahre hinweg konsequent umgesetzte Spielplanpolitik, die einer Verengung des Repertoires auf vermeintlich publikumswirksame Titel entgegenarbeite, hätten dem Theater große Anerkennung gebracht, hieß es in einer Mitteilung der Stiftung Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage am Montag. Der Preis soll am 10. Februar in Gera im Rahmen der Wiederaufnahme der Oper Oedipe von George Enescu verliehen werden.