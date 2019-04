Dieter Hallervorden plant erstes Theaterstück mit Sohn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Dieter Hallervorden (83) plant ein gemeinsames Theaterstück mit seinem Sohn Johannes (20). Die beiden sollen am Berliner Schlosspark Theater in "Adel verpflichtet" mitspielen, wie das Haus am Donnerstag bei Facebook ankündigte. Es sei das erste richtige gemeinsame Theaterstück der beiden, sagte eine Sprecherin. Die Premiere ist für den 7. September 2019 geplant.

Im Film "Adel verpflichtet" von 1949 habe sich Schauspielikone Sir Alec Guinness mit der Verkörperung von acht Rollen unsterblich gemacht, hieß es in der Ankündigung des Theaters. Diese Rollen sollen sich nun Vater und Sohn teilen. Dieter Hallervorden ("Honig im Kopf") ist seit Ende 2008 Intendant des Schlosspark Theaters im Berliner Südwesten, auch sein Sohn steht dort auf der Bühne.