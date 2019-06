"Am kürzeren Ende der Sonnenallee" beim Theatersommer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Geschichtsunterricht mit Augenzwinkern und viel Live-Musik: Beim Bautzener Theatersommer feiert am 20. Juni die Komödie "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" Premiere im Hof der historischen Ortenburg. Wie Intendant und Regisseur der Produktion, Lutz Hillmann, am Donnerstag sagte, soll das Stück, das auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Thomas Brussig fußt, 30 Jahre nach der politischen Wende auf eine unterhaltsam-ironische Art und mit einem gewissen Selbstbewusstsein die DDR jenseits von Staatsdoktrin und Stasi zeigen. Es erzählt von einer Jugendclique in den 70er Jahren in Ostberlin. Unter dem Titel "Sonnenallee" wurde es von Leander Haußmann verfilmt und zum Kinohit.

"Es war auch eine verrückte Zeit, wo junge Leute ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, wo man sich die Haare lang wachsen ließ, um zu zeigen, dagegen zu sein", sagte Hillmann. Zugleich sei die Inszenierung wie ein Geschichtsbuch - die Zuschauer könnten etwas über Zwänge, wie Stasi, den dreijährigen NVA-Grunddienst oder die FDJ-Vollversammlung lernen. Geplant sind für den Theatersommer 35 Vorstellungen. Bereits zwei Drittel der Karten sind verkauft. Immer dienstags gibt es zudem in der Kulisse des Stücks die "Bautzener Burgfilmnächte".