Goethe-Theater lädt zum 217. Theatersommer in Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt (dpa/sa) - Das historische Goethe-Theater in Bad Lauchstädt lädt wieder zum Theatersommer in die Kleinstadt im Saalekreis. In der 217. Saison sind bis Ende Oktober mehr als 50 Veranstaltungen geplant. Zum Auftakt stand am Mittwochabend ein Gastspiel der Konzertreihe "Women in Jazz" mit der US-Amerikanerin Stacey Kent und ihrer Band auf dem Programm, wie das Theater mitteilte. Weitere Höhepunkte seien etwa die Opernabende als Teil der Händel-Festspiele im Juni sowie das zweiwöchige "Festspiel der deutschen Sprache" im September.

Das Theaterteam will zudem den 270. Geburtstag von Dichter und Namensgeber Johann Wolfgang von Goethe im August mit einer Veranstaltungsreihe würdigen. So stehe zum Saisonabschluss etwa die Aufführung des Singspiels "Scherz, List und Rache" von Goethe und dem Komponisten Christoph Philipp Kayser auf dem Programm. Das historische Theater war 1802 nach den Plänen des vielseitigen Dichters im Kurpark gebaut worden. Derzeit wird es aufwendig saniert. Die laufenden Arbeiten an Dach und Fassade sollen zeitnah abgeschlossen werden, teilte Geschäftsführer René Schmidt mit. Ende des Jahres solle die Restaurierung des Theatersaales beginnen.