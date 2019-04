Dieter Laser in "Der Prozess" zu sehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die Bad Hersfelder Festspiele haben für diese Saison einen weiteren renommierten Schauspieler verpflichtet. Dieter Laser (77) bekleidet im Eröffnungsstück "Der Prozess" (ab 5. Juli) die Rolle des Advokaten Huld, wie das Theaterfestival am Freitag mitteilte. Für den Film- und Fernsehschauspieler, der bundesweit auch auf großen Bühnen spielte, ist es in seiner langen Karriere das erste Engagement auf der Freilicht-Bühne in der Stiftsruine.

Intendant Joern Hinkel, der Franz Kafkas Klassiker inszenieren wird, sagte: "Selten ist mir ein Schauspieler begegnet, der sich seine Rollen so radikal aneignet." Laser sei in der Lage, "Charaktere zu verkörpern, die ihren Mitspielern geheimnisvoll und verschlossen bleiben, deren Emotionen aber die Zuschauer geradezu anspringen".

Laser wurde von Altmeister Gustaf Gründgens entdeckt und spielte bereits mit Schauspielgrößen wie Burt Lancaster, John Malkovich und Glenn Close. Für die Titelrolle in seinem ersten Kinofilm "John Glückstadt" erhielt Laser 1975 den Bundesfilmpreis Filmband in Gold.