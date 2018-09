Bad Hersfelder Festspiele: Preis für Christian Nickel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Schauspieler Christian Nickel hat zum Abschluss dieser Saison den Zuschauerpreis bei den Bad Hersfelder Festspielen gewonnen. Die undotierte Auszeichnung wurde ihm am Sonntagabend bei der Abschluss-Gala verliehen, wie das Freilicht-Theaterfestival am Montag mitteilte. In der Saison 2018 spielte Nickel im Stück "Peer Gynt" (Regie: Robert Schuster) die Hauptrolle. Im Vorjahr war der Zuschauerpreis an Robert Joseph Bartl für seine Rolle in "Martin Luther - Der Anschlag" gegangen.

Bereits in den beiden Vorjahren erhielt Nickel für seine Hauptrollen in "Hexenjagd" (2016) und "Martin Luther - Der Anschlag" (2017) den noch höher einzuschätzenden Großen Hersfeldpreis, der von einer Jury vergeben wird. In dieser Saison ging diese Auszeichnung an die beiden Jung-Schauspieler Dennis Herrmann und Natalja Joselewitsch für ihre Hauptrollen in "Shakespeare in Love".

Nickel gehörte fünf Jahre zum Ensemble der Burgtheaters Wien. Weitere Station führten ihn nach München, Berlin, Köln und Frankfurt. Seit 2012 ist er im Theater in der Josefstadt in Wien engagiert.