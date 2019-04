Bad Hersfelder Festspiele: Kafka-Stück sehr gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Der Kartenvorverkauf für die Bad Hersfelder Festspiele läuft in dieser Saison besser als im Vorjahr. Schon mehr als 50 000 Theater-Tickets seien verkauft worden, sagte die kaufmännische Leiterin Andrea Jung. Vergleichszahlen nannte sie allerdings nicht. Für das Eröffnungsstück - Franz Kafkas "Der Prozess" - sei jedoch bereits ein Drittel mehr Tickets verkauft worden als zum gleichen Zeitpunkt 2018 für das Eröffnungsstück "Peer Gynt". Auch die anderen Stücke seien gut nachgefragt, darunter auch das Familienstück "Emil und die Detektive" als Musical.

In der Saison 2018 wurden insgesamt 94 000 Zuschauer gezählt. Die Auslastung lag bei 86 Prozent. Das Festival beginnt in diesem Jahr am 5. Juli. Bis zum 1. September stehen zudem ein neues Musical ("Funny Girl") und die Wiederaufnahme der Vorjahresproduktion ("Hair") auf dem Spielplan. Ebenfalls aus dem 2018er Programm stammt das Stück "Shakespeare in Love".