Hannover wird zum Schaufenster der internationalen Tanzszene

Hannover (dpa/lni) - Das am 29. August startende Festival Tanztheater International gibt in Hannover betagten Frauen eine Bühne. Die Deutschlandpremiere "Go!" der israelischen Choreographin Galit Liss zelebriert das Alter mit 18 Müttern und Großmüttern aus Tel Aviv. Der Abend am 3. September verspricht nach Angaben der Festivalmacher Einblicke in unterschiedliche Biografien und stellt ausdrucksvolle ältere Körper in den Mittelpunkt. Mit zehn Produktionen unter anderem aus Frankreich, Japan, Belgien und Kanada wird das Festival einmal mehr zum Schaufenster für die internationale Tanzszene. Vier deutsche Erstaufführungen werden gezeigt, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten.

Die 34. Ausgabe des Festivals wird von der Produktion "The Falling Stardust" des franko-senegalesischen Choreographen Amala Dianor eröffnet. Die Zuschauer erwarte eine schweißtreibende Begegnung von Stilen wie Hip-Hop, Neoklassik und African Contemporary, hieß es.