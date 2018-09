2900 Besucher beim Tanztheater International

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das Festival Tanztheater International hat in diesem Jahr 2900 Besucher angelockt. Elf Produktionen waren bei der 33. Ausgabe an den zehn Festivaltagen in Hannover zu sehen, darunter drei deutsche Erstaufführungen. Die Auslastung lag nach Veranstalterangaben bei 90 Prozent. Das Festival gibt seit Jahren Einblicke in die Vielfalt des zeitgenössischen Tanzes und zeigt dabei unterschiedliche künstlerische Ansätze. Im kommenden Jahr soll das Tanzfestival voraussichtlich vom 29. August bis 7. September verschiedene Produktionen zeigen.