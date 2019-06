Abschied von drei Ersten Solisten des Hamburg Balletts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburg Ballett verabschiedet sich mit Carsten Jung, Carolina Agüero und Karen Azatyan von drei prägenden Ersten Solisten. Die drei Tänzer geben die letzte Vorstellung vor ihrem Hamburger Publikum mit Auftritten im Rahmen der Nijinsky-Gala am 30. Juni, wie das Hamburg Ballett am Mittwoch mitteilte.

Mit Carsten Jung trete "ein herausragender Tänzer" ab, der die Compagnie über viele Jahre geprägt habe: Insgesamt 25 Jahre hat er beim Hamburg Ballett getanzt, davon 15 Jahre als Erster Solist. Für seine Rolle als "Liliom" im gleichnamigen Ballett von John Neumeier erhielt er den "Benois de la Danse" als Bester Tänzer des Jahres.

Für John Neumeier ist die Kreation von Karenin in "Anna Karenina" der krönende Abschluss seiner Karriere. "Obwohl er sich verletzte und die Rolle bei der Premiere nicht tanzen konnte, hat Carsten später in mehreren Vorstellungen bewiesen, was für ein ausdrucksstarker und zutiefst ehrlicher Darsteller er ist", sagte Neumeier.

Carolina Agüero kam 2006 zum Hamburg Ballett. Bereits ein Jahr später wurde sie zur Ersten Solistin befördert und tanzte Hauptrollen wie die Titelrolle in "Sylvia", Louise in "Der Nussknacker" und Natalia in "Illusionen - wie Schwanensee". Karen Azatyan war seit 2014 Mitglied des Hamburg Balletts. Bereits 2016 ernannte John Neumeier ihn zum Ersten Solisten. Er tanzte unter anderem im "Beethoven-Projekt", in "Anna Karenina" und in "Duse".