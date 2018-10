Ballett der Semperoper erntet international viel Lob

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Das Ballett der Semperoper Dresden hat international viel Lob bekommen. Die britische Fachzeitschrift "Dance Europe" erwähnte das Ensemble in der diesjährigen "Critics‘ Choice"-Liste gleich mehrfach in den Bewertungen der fünfzehn Kritikerinnen und Kritiker, teilte die Sächsische Staatsoper am Mittwoch mit. Unter anderem wurde das Semperoper Ballett mit seinem Leiter Aaron S. Watkin als "Beste Ballettcompany des Jahres" geführt. Watkin zählt auch zu den "Besten Ballettdirektoren des Jahres".

Als "Beste Premiere des Jahres" findet David Dawsons Choreografie "The Four Seasons" für das Semperoper Ballett Beachtung. Unter die besten Tänzer des Jahres listet das Ranking den Ersten Solisten des Semperoper Ballett, Jón Vallejo, auf. Auf für andere Tänzerinnen und Tänzer gab es gleichfalls Platzierungen auf der Bestenliste.