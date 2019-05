Eltern nennen ihre Babys am häufigsten Alexander und Marie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Eltern haben 2018 ihre Neugeborenen am liebsten Alexander und Marie genannt. Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste von Erst- und Zweitnamen in dem Bundesland folgen Sophie und Maria sowie Paul und Noah. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), die am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlicht wurde. Die beiden Spitzenreiter bleiben im Vergleich zu 2017 unverändert.

Die GfdS wertete die Daten von 700 Standesämtern aus und erfasste nach eigenen Angaben knapp 90 Prozent aller vergebenen Namen. Bei der Liste mit ausschließlich Erstnamen stehen 2018 in Hessen Noah und Sophia ganz vorne.