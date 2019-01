Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - "Lehrer" und "Wähler" sollen in Hannover bald passé sein. An ihre Stelle treten "Lehrende" und "Wählende". Die niedersächsische Landeshauptstadt hat eine neue "Empfehlung für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache" veröffentlicht. "Es ist ein Prozess, niemand wird gezwungen", sagte Stadtsprecherin Ulrike Serbent am Mittwoch der dpa. Innerhalb des Rathauses habe es bisher nur positive Reaktionen und konstruktive Nachfragen gegeben. Die Stadt möchte mit der Sprach-Empfehlung der "Vielzahl geschlechtlicher Identitäten" Rechnung tragen, was in den sozialen Medien auch Häme und Kritik auslöste.

Wenn möglich, sollen umfassende Formulierungen wie Redepult statt Rednerpult oder Teilnahmeliste statt Teilnehmerliste verwendet werden, heißt es in der neuen Broschüre. Gibt es keine Alternative, wird der Genderstar empfohlen - zum Beispiel der*die Ingenieur*in. Mit geschlechtergerechten Sprache haben sich nach Angaben des Deutschen Städtetages in der Vergangenheit schon Kommunen wie Leipzig, Flensburg oder Tübingen beschäftigt. Auch Hannover verwendete bisher das sogenannte Binnen-I - etwa in LehrerInnen -, das jetzt vom Sternchen* abgelöst wird.