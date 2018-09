Gerichte suchen Dolmetscher für fremde Sprachen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena/Nordhausen/Eisenach (dpa/th) - Thüringer Gerichte benötigen in Prozessen häufiger Dolmetscher - vor allem in Straf- und Familienverfahren. Nach Einschätzung von Gerichten macht sich die Zuwanderung auch in der Justiz bemerkbar. Bedarf besteht vor allem bei Experten für Arabisch, Persisch und für afrikanische Sprachen wie Krio (Sierra Leone), Tigrinya (Eritrea) oder Fula (Guinea). Diesen Trend bestätigt auch der Bund der Übersetzer (BDÜ). Qualifizierte Dolmetscher dafür seien nicht immer zu finden, sagte Sprecherin Reka Maret.