Länderzentrum bietet Plattschnacker-Kurse im Internet

Bremen (dpa) - Plattdeutsch lässt sich nun auch in Kleingruppen im Internet lernen. Die Serie von Webinaren ist eines der ersten Angebote des vor gut einem Jahr eingerichteten Länderzentrums für Niederdeutsch (LNZ) in Bremen. "Wir widmen uns dem E-Learning", sagte Geschäftsführerin Christianne Nölting der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum: "Wie erreiche ich den Plattschnacker oder den, der es werden will, zuhause?"

Das Zentrum wird von den norddeutschen Ländern Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein betrieben. Es soll die plattdeutsche Sprache fördern und Initiativen für niederdeutsche Kultur vernetzen. Nölting nennt Plattdeutsch eine "Nahsprache", die leicht zu lernen sei. "Man versteht die norddeutsche Kultur besser, wenn man dem Plattdeutschen begegnet ist."