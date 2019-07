"Vater des Funks" Art Neville gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Der amerikanische Musiker Art Neville, der dem Brüder-Quartett "The Neville Brothers" aus New Orleans angehörte, ist tot. Sein Manager Kent Sorrell bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der "Vater des Funks" im Beisein seiner Frau im Alter von 81 Jahren gestorben sei. Neben den "Neville Brothers" war der zweifache Grammy-Gewinner Teil der Bands "The Meters" und "The funky METERS". Die "Recording Academy", die die Grammys verleiht, würdigte Neville als "legendären Musiker".