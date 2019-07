Rekord beim Klassik-Vormittag: 11 500 hören "Pastorale"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Zum traditionellen Klassik-Vormittag beim Karlsruher "Fest" sind am Sonntag 11 500 Besucher gekommen. Das waren nach Angaben der Veranstalter so viele wie nie zuvor. Die Badische Staatskapelle spielte bei bestem Sommerwetter als Schwerpunkt Ludwig van Beethovens "Pastorale". Die Zuhörer, darunter viele Familien mit Kindern, ließen sich am Hügel auf Decken nieder und packten zum Teil üppiges Frühstück aus. Während klassische Töne über das Gelände strichen, genossen die Gäste Kaffee, Saft und Sekt, Brezeln, Obst und Schnittchen.