Mark Knopfler: Ich spiele Gitarre wie ein Klempner

München (dpa) - Mark Knopfler wird zu den besten Gitarristen der Welt gezählt - er selbst hält sein Gitarrenspiel jedoch für ausbaufähig. "Mein Spiel ist ordentlich. Aber es hat unter meinem Leben als Songwriter gelitten", sagte der Brite der "Süddeutschen Zeitung".

"Ich würde gerne besser werden, bräuchte aber einen Lehrer, wahrscheinlich einen Jazz-Gitarristen, der damit klarkommt, dass ich wie ein Klempner spiele."

Einer Wiedervereinigung der Dire Straits, die sich 1995 aufgelöst hatten, erteilte der 69-Jährige eine klare Absage: "Oh nein. Auf keinen Fall." Knopfler hat kürzlich sein neuntes Soloalbum "Down The Road Wherever" veröffentlicht. Im kommenden Jahr geht er auf Welttournee.