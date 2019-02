Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wien (dpa) - Die Kammersängerin Hilde Zadek ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Wie die Wiener Staatsoper am Freitag mitteilte, starb Zadek, die zu den bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts gehörte, am Donnerstag in Karlsruhe.