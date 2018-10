Finale in Düsseldorf: Tote Hosen beendeten Tournee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Schlussakkord vor heimischer Kulisse in Düsseldorf: Die Toten Hosen haben in der Nacht ein weiteres Kapitel ihrer 36-jährigen Bandgeschichte beendet. Vor insgesamt 90 000 Menschen in der an zwei Abenden hintereinander ausverkauften Arena endete nach eineinhalb Jahren ihre Tournee "Laune der Natour". "Wir wissen alle, das solche Dinge nicht ewig gehen. Man muss uns nur näher ins Gesicht gucken, dann weiß man, dass die Uhr schon lange gelaufen ist", hatte Sänger Campino vor dem Tourneefinale gesagt.