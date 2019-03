Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Mit rund 50 Veranstaltungen feiert Zwickau ein Jahr lang den 200. Geburtstag Clara Schumanns. Die Geburtsstadt des romantischen Komponisten widmet 2019 ausschließlich der Ehefrau Roberts, die ihrem Mann in Sachen Talent in nichts nachstand. "Clara Schumann war nicht nur eine große Pianistin. Sie kann wirklich gleichberechtigt neben anderen romantischen Komponisten stehen", sagte der Leiter des Zwickauer Robert-Schumann-Hauses Thomas Synofzik der Nachrichtenagentur dpa. Im Laufe des Jubiläumsjahres werde ihr gesamtes kompositorisches Werk erklingen. Zwickau erwarb vor knapp 100 Jahren den Nachlass des Künstlerpaares. Damit verfügt die Stadt über die weltweit größte Schumann-Sammlung und gilt als die wichtigste Anlaufstelle in Sachen Schumann-Forschung.