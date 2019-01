Geigerin bekommt Fasch-Preis 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zerbst (dpa/sa) - Die Geigerin Anne Schumann bekommt den Fasch-Preis 2019. Das teilte die Stadt Zerbst am Mittwoch mit. Verliehen wird der Preis bei der Eröffnung der 15. Internationalen Fasch-Festtage am 11. April in Zerbst. Der Preis ist undotiert. Die Ehrung besteht aus einer Urkunde, einer Plakette und einem Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt.

Anne Schumann sei eine international gefragte Interpretin sowohl auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis als auch auf modernem Instrumentarium, hieß es zu Begründung.

Seit 1983 würdigen die Stadt Zerbst und die Internationale Fasch-Gesellschaft das Wirken des Barockkomponisten und langjährigen Zerbster Hofkapellmeisters Johann Friedrich Fasch (1688-1758) mit Festtagen. In diesem Jahr steht das Festival vom 11. bis 14. April unter dem Thema "Musik in Anhalt-Zerbst".