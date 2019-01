Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löbejün (dpa/sa) - Mit einem neuntägigen Musikfest soll im April an den 150. Todestag des als "König der Balladen" bekanntgewordenen Komponisten Carl Loewe (1796-1869) in Löbejün-Wettin (Saalekreis) erinnert werden. Zu den siebten Carl-Loewe-Festtagen vom 13. bis 21. April stehen 16 Veranstaltungen auf dem Programm, wie der Präsident der Internationalen Carl-Loewe-Gesellschaft, Andreas Porsche, ankündigte. Dazu zählten Konzerte mit teils erstmals veröffentlichten Werken, Sonderausstellungen und Gottesdienste. Das Motto "Carl Loewe - zwischen Pflicht und Kür" soll an das kirchenmusikalische Schaffen des in Löbejün geborenen Komponisten erinnern.