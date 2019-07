Nach Fischfilet-Aus: ZDF-Konzertreihe zieht nach Weimar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar/Dessau-Roßlau (dpa) - Gut neun Monate nach den Querelen um einen Auftritt der Punkband Feine Sahne Fischfilet verliert das Bauhaus in Dessau die Konzertreihe "ZDF@Bauhaus". Künftig kommt das Format aus der Bauhausstadt Weimar. Die ersten Folgen der neuen Staffel werden dort am Donnerstag bei einem Open-Air-Konzert an der Bauhaus-Uni aufgezeichnet, teilte das ZDF am Dienstag mit. Zu Gast sind die Rockband Wanda und der Sänger Nico Santos.

Damit beginne die neue Staffel dort, wo vor einem Jahrhundert die Wiege des Bauhauses lag. Laut ZDF hat der Umzug mit dem 100. Jubiläum der Kunstschule zu tun - nicht jedoch mit den Querelen um den abgesagten Punkband-Auftritt in ihrer Reihe. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" (Dienstag) über den Umzug berichtet.

Die Bauhaus-Stiftung in Dessau hatte vorigen Oktober ein Konzert der linken Band Feine Sahne Fischfilet abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Das sorgte bundesweit für Diskussionen und Kritik. Die Band trat wenig später trotzdem in der Stadt auf - allerdings im Brauhaus.