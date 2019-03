Musikstudent aus Weimar wird Kapellmeister in Würzburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Ein Student der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt wird neuer Kapellmeister in Würzburg. Wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte, wechselt der Dirigierstudent Gabor Hontvari zur Spielzeit 2019/20 als erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor ans Mainfranken-Theater Würzburg. Hontvari dirigierte unter anderem bereits an der Staatsoperette Dresden, 2017 war er mit der Bayerischen Kammerphilharmonie auf Gastspieltournee in Südkorea. Auch in Ungarn dirigierte der 1993 geborene Musiker verschiedene Orchester, etwa das Concerto Budapest.