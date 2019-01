Klarinettenstudent auf internationalen Wettbewerben prämiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Bei gleich zwei internationalen Wettbewerben ist der Klarinettist Gervasio Tarragona Valli mit dem 1. Preis ausgezeichnet worden. Der 29-Jährige gewann bei den Klarinettenwettbewerben "Città di Carlino" und "Chalumeau" in Italien, wie die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar am Freitag mitteilte. Tarragona Valli studiert sowohl in Weimar als auch an der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken. In der Vergangenheit hat er bereits zahlreiche Preise gewonnen und unter anderem als Solist mit den Orchestern Tokyo Symphony Orchestra und New Japan Philharmonic gespielt.