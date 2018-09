Musikschulen für mehr staatliche Unterstützung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weilheim (dpa/lby) - Die Musikschulen in Bayern erhalten vom Freistaat zu wenig Geld - so sieht das zumindest der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM). Die 10,4 Prozent der Gesamteinnahmen, das entspricht 15,77 Millionen Euro, die man vom Bund 2016 erhalten habe, reichten bei weitem nicht aus, teilte der Verband mit. Der Rest werde über die Kommunen und die Unterrichtsgebühren eingenommen. Laut einer Sprecherin des Verbands werden die Ausgaben aber kontinuierlich steigen, vor allem durch Gehaltserhöhungen der Lehrer. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bestätigte den vom VBSM angegebenen Wert, verwies aber auch darauf, dass die Zuschüsse jährlich erhöht werden sollen.

In Bayern werden mehr als 200 000 Schüler an 215 Musikschulen unterrichtet. Der VBSM ist der Fachverband der kommunalen und gemeinnützigen privatrechtlichen Musikschulträger in Bayern. Im Auftrag des Freistaats unterhält der Verband in Weilheim eine zentrale Beratungsstelle für das Sing- und Musikschulwesen.