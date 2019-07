Rechtsrock: Bürgermeister ruft zu Teilnahme an Protesten auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Themar/Erfurt (dpa/th) – Wenige Tage vor dem geplanten Beginn eines Rechtsrock-Konzerts in Themar (Kreis Hildburghausen) hat Bürgermeister Hubert Böse (parteilos) die Menschen zur Teilnahme an Gegenprotesten aufgerufen. Die Botschaften, die mit solchen Konzerten gesendet würden, seien "geistige Brandstifterei", sagte Böse am Montag in Themar auf einer Einwohnerversammlung. "Das, was hier passiert, das, was hier transportiert wird, das ist purer Hass, das ist menschenverachtend." Derartige Aufrufe gipfelten in Morden wie jenem am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). Es sei wichtig, dass die Einwohner solche Aufrufe nicht unwidersprochen ließen. "Zeigen Sie Ihr Gesicht, stehen Sie mit uns auf uns zeigen Sie den Leuten, dass sie in Themar nicht willkommen sind", forderte Böse.