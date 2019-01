Zukunft der Kulturmeile: Initiative übergibt Ideen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Diskussion um die Zukunft der Kulturmeile in der Landeshauptstadt übergibt die Bürgerinitiative "Aufbruch Stuttgart" heute ihre Ideen an Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Im Anschluss will der Verein über seine Vorschläge informieren, die bei einem Workshop mit fünf Architektenteams im November entstanden sind.

Das mehr als 100 Jahre alte Opernhaus, in dem auch das international gefeierte Stuttgarter Ballett sein Zuhause hat, muss dringend saniert werden. Pläne, Oper und Ballett für den wohl auf fünf Jahre angelegten Umbau im alten Paketpostamt unterzubringen, waren zuletzt an den Kosten gescheitert. An der Kulturmeile, die durch die stark befahrene Bundesstraße 14 zerschnitten ist, liegt auch die Staatsgalerie.