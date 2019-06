Weltstar Phil Collins startet Stadiontour durch Deutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die britische Musiklegende Phil Collins tourt im Alter von 68 Jahren noch ein Mal durch deutsche Stadien - heute gibt er in Stuttgart das erste Konzert. Mit dem selbstironischen Titel "Still Not Dead Yet" ("Immer noch nicht tot") wird er danach in vier weiteren deutschen Städten gastieren.

Der siebenfache Grammy-Gewinner und ehemalige Genesis-Frontmann ist seit Jahrzehnten im Geschäft und kann aus dem Vollen schöpfen: Aus seiner Feder stammen Welthits wie "Another Day in Paradise", "Against All Odds" oder "In the Air Tonight" - das legendäre Schlagzeug-Solo dieses Megahits wird der frühere Drummer Collins allerdings nicht selbst spielen können. Ein Nervenschaden macht es ihm unmöglich, die Sticks fest zu greifen. Für ihn übernimmt Sohn Nicholas Collins.

Bereits am Sonntag spielte Collins in Wien das erste Konzert in Europa. In Deutschland wird er in diesem Sommer noch in Berlin, Hannover, Köln und München zu sehen sein.