Freundin von Matthias Reim: Ich habe Heidenrespekt vor ihm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stockach (dpa) - Schlagersängerin Christin Stark sieht ihren Lebensgefährten Matthias Reim (61) auch als Lehrer. "Man muss natürlich vorneweg sagen, dass ich einen Heidenrespekt vor ihm habe. Wenn er Songs produziert, dann schaue ich immer ganz genau hin - denn ich kann da nur von ihm lernen", sagte die 29-Jährige dem "Südkurier" (Dienstag). "Das ist wie ein Studium, und ich bin unfassbar dankbar, dass ich das erleben darf." Das Paar lebt in Stockach am Bodensee - und kombiniert Stark zufolge Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. "Da kann es passieren, dass wir einkaufen und ich darüber nachdenke, was ich kochen will, aber noch den Song im Kopf habe, an dem wir gerade im Studio arbeiten."