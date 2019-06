Punk und Psychedelic: Hurricane Festival in Scheeßel beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Scheeßel (dpa) - Für Zehntausende Rock- und Popfans beginnt am heute das alljährliche Hurricane Festival in der kleinen Gemeinde Scheeßel in Niedersachsen. Als Höhepunkt zelebrieren abends Die Toten Hosen ihren Punk, dann lassen Tame Impala aus Australien ihren psychodelisch angehauchten Rock folgen. Die Veranstalter erwarten an den drei Festivaltagen bis Sonntag täglich bis zu 68 000 Besucher. Hauptbands an den anderen Tagen sind Mumford & Sons und die Foo Fighters. Das Hurricane gehört wie das zeitgleiche Schwesterfestival Southside in Baden-Württemberg zu den größten Open-Air-Festivals in Deutschland.