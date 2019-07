Zehntausende Musikfans feiern zu Jazz, Reggae und Folk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Folk, Reggae oder experimentelle Musik: Am Wochenende sind Zehntausende Musikfans beim Rudolstadt-Festival auf ihre Kosten gekommen. Am Samstag, dem besucherstärksten Tag, besuchten rund 34 000 Menschen die Konzerte, wie eine Sprecherin der Veranstalter am Sonntag sagte. Das Rudolstadt-Festival gilt als größtes Festival für Weltmusik in Deutschland.

In der Stadt verteilt spielten auf rund 30 Bühnen von Donnerstag bis Sonntag mehr als 130 Bands und Solokünstler aus 55 Ländern. Große Open-Airs im Heinepark standen ebenso auf dem Programm wie kleine Hinterhof-Konzerte. Dabei wurden vielfältige Genres bedient, unter anderem Jazz, Folk, Reggae, Indie und experimentelle Musik.

Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf iranischer Musik. Unter anderen trat der Sänger Shahin Najafi auf, den verschiedene muslimische Geistliche mit einer Fatwa belegt haben - also einem Rechtsgutachten, das seine Ermordung erlaubt. Zu den Headlinern des Festivals zählten Lizz Wright, Seun Kuti und Ólafur Arnalds. Das Festival sollte am Sonntagabend mit einem Konzert der Alternative Country-Band Cowboy Junkies zu Ende gehen.

Die 25 000 Vier-Tages-Tickets waren im Vorfeld ausverkauft. Zusätzlich gab es Tickets für die einzelnen Tage. "Der starke Zuspruch freut uns nicht nur für das Festival, sondern besonders auch für die iranischen Künstler und Künstlerinnen", teilte Programmdirektor Bernhard Hanneken am Sonntag mit. "Auch wenn der Iran immer wieder für neue Schlagzeilen sorgt - im Grunde wissen wir sehr wenig über das Leben der Menschen. Das Festival konnte hier hoffentlich einen Beitrag zu persönlicher Begegnung leisten."

Zu den Höhepunkten des Festivals gehört alljährlich die Vergabe des Weltmusikpreises Ruth im Hof von Schloss Heidecksburg. Der Hauptpreis ging diesmal an den Hackbrettspieler Rudi Zapf für sein Lebenswerk.

Die Geschichte des Festivals reicht bis 1955 zurück. Damals fand in Rudolstadt nach Informationen der Veranstalter das "1. Fest des deutschen Volkstanzes" statt, das zu einem DDR-Tanz- und Folklorefest wurde, zu dem zahlreiche Gruppen aus Osteuropa anreisten. Nach der Wende modernisierte die Stadt 1991 das Konzept.