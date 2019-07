Deutscher Weltmusikpreis "Ruth" wird in Rudolstadt verliehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Im Rahmen des Rudolstadt-Festivals wird heute Vormittag der diesjährige deutsche Weltmusikpreis "Ruth" in vier Kategorien vergeben. Den Hauptpreis nimmt auf der Großen Bühne auf der Heidecksburg der Münchner Hackbrett-Spieler Rudi Zapf für sein Lebenswerk in Empfang. Im Anschluss erhält der Musikagent Siegfried Maerker den Ehrenpreis für seine Verdienste um die Musik der Sinti und Roma, die er in der Bundesrepublik seit Mitte der 1960er Jahre wieder auf die Bühnen brachte. Die Förder-"Ruth" bekommt die deutsche Band The Sephardics, die Lieder der jüdischen Bevölkerung in Spanien spielt. Die Festival-"Ruth" schließlich geht an das Konzertkabarett Gankino Circus aus Franken.