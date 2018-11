Zentrum für musikalische Frühförderung will expandieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Das Rostocker Zentrum für musikalische Frühförderung (Yaro) will die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ausbauen. "Wir bemühen uns darum, eine Schule oder einen musikalischen Zweig an einer bestehenden Schule mit einem angeschlossenen Internat zu gründen", sagte die Rektorin der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock, Susanne Winnacker, am Samstag bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Zentrums. In einer solchen Einrichtung könnten die Schüler ihren Bedürfnissen und Interessen gemäß gefördert werden. In den vergangenen zehn Jahren wurden den Angaben zufolge rund 340 Kinder und Jugendliche gefördert, aktuell sind es etwa 100.