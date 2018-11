Rammstein-Konzerte nach wenigen Stunden ausverkauft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock/Hamburg (dpa/mv) - Die Karten für das Rammstein-Konzert im Rostocker Ostseestadion im Juni 2019 sind nach wenigen Stunden ausverkauft gewesen. Dies betreffe auch alle anderen Deutschlandkonzerte der "Europe Stadium Tour 2019", bis auf ein Zusatzkonzert in München, sagte ein Sprecher des Ticketdienstleisters Eventim am Donnerstag in Hamburg. Demnach wurden innerhalb von dreieinhalb Stunden alle Tickets verkauft. Wie viele Karten in Rostock und den anderen Orten insgesamt zur Verfügung standen, konnte er zunächst nicht sagen. Am Donnerstagnachmittag gab es nur noch Karten für etliche Rammstein-Konzerte im europäischen Ausland. Frontman Till Lindemann stammt aus Mecklenburg und lebte zeitweise in Rostock.