Musik - Prüm

Prüm (dpa/lrs) - Von Kammermusik bis zum großen Orchesterkonzert: Mit einem hochkarätigen Programm geht die Klassikserie "Mozart Wochen Eifel" in diesem Jahr wieder an den Start. Zwölf Konzerte unter anderem mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, der Jungen Philharmonie Ukraine und dem Kammerchor Westeifel werden vom 28. Oktober bis zum 30. November erklingen, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit. Das Festival, das es seit 2002 gibt, findet in der Regel alle drei Jahre statt.

Der Startschuss fällt mit einem Oratorienkonzert in der katholischen Pfarrkirche in Schönecken - mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy. Weitere Konzertorte sind unter anderem die evangelische Kirche in Prüm, die Synagoge in Wittlich, Schloss Malberg, Haus Beda in Bitburg und das Kulturzentrum Cube 521 im luxemburgischen Marnach.

Zur letzten Auflage der Reihe kamen rund 3000 Gäste. Mit einer ähnlichen Zahl rechnete der Geschäftsführer der "Mozart Wochen Eifel", Georg Sternitzke, für dieses Jahr: "Wir sind ein kleines, aber feines Festival." Die Reihe gehört zu den bedeutendsten Kulturevents in der Eifel.