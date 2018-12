Landesmusikrat: Mehr Musik in Kitas und Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mehr Musik will der Landesmusikrat 2019 in Brandenburger Kitas und Schulen bringen. Die musikalische Bildung sei ein wichtiges Anliegen für das kommende Jahr, teilte der Verein bei einer Pressekonferenz am Montag in Potsdam mit. In Brandenburg seien über 35 Schulen derzeit ohne Musiklehrer. "Das ist erschreckend", sagte Präsidentin Ulrike Liedtke. Unter den geplanten Projekten im kommenden Jahr sind daher ein Kita-Musikseminar für Erzieher sowie ein Fortbildungsprojekt für Musiklehrer an Grundschulen.