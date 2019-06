Knapp 14 000 Besucher bei Potsdamer Musikfestspielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Knapp 14 000 Besucher haben sich bei den diesjährigen Musikfestspielen Potsdam Sanssouci verzaubern lassen. 434 Künstler aus über 30 Ländern hatten das Programm gestaltet, teilten die Organisatoren am Sonntag zum Abschluss mit. 71 Konzerte, Opern oder Führungen waren seit 8. Juni vor historischen Kulissen zu erleben. 52 Spielorte standen bereit. Die Auslastung lag nach den Angaben bei 87,5 Prozent, im Vorjahr waren es 90 Prozent.

Erstmals lief in diesem Jahr die Eröffnung in der historischen Potsdamer Mitte. Neben den traditionellen Lunchkonzerten junger Musiker stand auch ein Barock-Konzertprojekt in Kooperation mit drei Musikhochschulen auf dem Programm.